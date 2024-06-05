نجم مانشستر سيتي: نحتاج إلى فريق كامل لتعويض مودريتش!

"لوكا ظاهرة من الصعب تكرارها"

أثنى ماتيو كوفاتشيتش، لاعب مانشستر سيتي الحالي وريال مدريد السابق، أن النادي الملكي يحتاج إلى استمرار مواطنه لوكا مودريتش في الفريق لموسم آخر.

وانتهى تعاقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن أشارت عدة تقارير صحفية إلى اللاعب المخضرم سيوقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد لموسم إضافي.

وقال كوفاتشيتش، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "مسيرة مودريتش لا تتكرر ونحن محظوظون بوجوده في منتخب كرواتيا. فقط عندما يعتزل سنكون على علم بكل ما كان يفعله".

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وأضاف: "إنه أمر مبالغ فيه (اللعب في عمر مودريتش)، لكنني كنت أتوقع دائمًا أشياء عظيمة من نفسي. الإصابات والصحة عامل كبير، لذا يجب أن أعمل على ذلك".

وتابع لاعب منتخب كرواتيا: "لوكا ظاهرة من الصعب تكرارها. أكبر لاعب في ريال مدريد، علاوة على ذلك، لا يزال يمثل عاملًا مهمًا. لا أعرف ما إذا كان من الممكن استبداله هنا في كرواتيا، سيكون ذلك ممكنًا، لكن يتطلب الأمر الكثير من اللاعبين، فريقًا كاملاً".

وتطرق للحديث عن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قائلًا: "أنت تتعلم الكثير من بيب، من التفاصيل التي يشرحها لك. الطريقة التي يحلل بها ويستعد للمباريات هي حقًا ذات مستوى عالٍ".

وختم كوفاتشيتش: "إنه لشرف كبير أن أصل إلى نادٍ مثل هذا ومع مدرب من هذا المستوى. الموسم الأول في نادٍ جديد هو الأصعب دائمًا، لكنهم قبلوني جيدًا وساعدني بيب كثيرًا".