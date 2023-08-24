نجم مانشستر سيتي الجديد: أخذت قميص صلاح.. وماني منعني من الانتقال إلى ليفربول!

أحمد مجدي
Salah Mane 2021 Liverpool Getty
انتقالاتمانشستر سيتيليفربولجيريمي دوكومحمد صلاحساديو مانيالدوري الإسباني - لا ليجا

إيدن هازارد الجديد واحد من أهم مواهب أوروبا

كل المتابعين الآن رأوا خطوة انتقال جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي، اللاعب البلجيكي الملقب بخليفة "إيدن هازارد" يتطلع فريق المدرب بيب جوارديولا إلى الاستفادة منه مبكرًا وهو الذي يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

أحد أفضل المواهب في أوروبا، تحدث لـOuest-France قائلًا إن كلًا من آرسنال وتشيلسي وليفربول فوتوا فرصة التعاقد معه في أوقات سابقة.

وقال دوكو إنه من 5 أعوام تلقى اهتمامًا من هذا الثلاثي، وتحدث بشكل مستفيض أكثر عن ليفربول، الذين قال إنهم كانوا الأكثر اهتمامًا به، لكنه كشف عن بعض الكواليس من حواراته مع نجوم الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

دوكو قال إن مسؤولي ليفربول أخذوه في جولة داخل النادي، ومنحوه قميص محمد صلاح، وحظي بنقاشات رائعة مع اللاعبين، لكن أبرز المسائل كان نقاشه آنذاك مع ساديو ماني، الذي ربما منعه من الانتقال إلى ليفربول في ذلك التوقيت.

المباريات التالية

ماني نصح دوكو بأنه لا يزال صغيرًا (16 عامًا) وأمامه الكثير من الوقت، وأن عليه أن يتريث قبل اتخاذ خطوته التالية.

وقال دوكو: "لم يحاول أن يقول لي: تعال إلى ليفربول هيا!.. ما دفعني إلى التريث أكثر وفي النهاية قررت البقاء مدة أطول في أندرلخت".

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

125834 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 81639جود بيلينجهام
  • 7029كريستوفر نكونكو
  • 6437دومينيك سوبوسلاي
  • 4550ميسون ماونت
  • 4880ساندرو تونالي
  • 21299صفقة أخرى
125834 الأصوات

اختيارات المحررين