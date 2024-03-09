رودري: الدوري الإنجليزي رياضة مختلفة تمامًا عن نظيره الإسباني!

لا يحب شبكات التواصل الاجتماعي

يؤمن رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، بوجود اختلافات هائلة بين الدوري الإنجليزي ونظيره الإسباني، مما يجعل البريميرليج بمثابة الرياضة المختلفة.

تحول مبهر شهدته مسيرة لاعب الوسط الإسباني منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد إلى سيتي في 2019، ليصبح أحد أهم اللاعبين بمركزه على مستوى العالم، والآن يخرج للحديث عن الفارق بين المنافسة في تجربته الأولى والثانية.

وقال رودري في تصريحات لصحيفة "ليكيب" قبل مواجهة سيتي مع ليفربول، غدًا، الأحد:"الدوري الإنجليزي الممتاز والليجا رياضتان مختلفتان إلى حد كبير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نفس المقابلة تحدث عن عدم تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن عمره 27 سنة فقط، حيث لا يظهر على تويتر أو فيس بوك أو إنستجرام أو أي منصة أخرى.

ورد رودري قائلًا:"الأمر ليس مسألة عمر، لأنه قرار اتخذته من الصغر منذ ظهور هذه الشبكات، قررت أن أعيش حياتي بطريقتي ورغباتي دون التأثر بالآخرين".

وأضاف:"تدور شبكات التواصل حول القيام بالأشياء وفقًا لآراء الأشخاص وما يتوقعونه منك، ولم أشعر أبدًا أنني بحاجة إلى ذلك، هذا القرار جعلني أعيش حياة أفضل من الناحية الشخصية والمهنية".

جدير بالذكر أن رودري بدأت حياته مع شباب أتلتيكو مدريد في 2007، وقضى سنوات طويلة مع النادي الإسباني قبل انتقاله لسيتي، ليفوز بعدها بالعديد من الألقاب مع المدرب بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد.