"مصدر إلهام لنا ولهذا اخترت قميصه!" .. نجم مانشستر سيتي الجديد يفاجئ رياض محرز

اعتراف صفقة السيتزنس الجديدة بـ"سحر محرز"..

كشف البرازيلي سافيو، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، عن "إعجابه الكبير" بالساحر الجزائري رياض محرز، نجم الفريق السابق والأهلي السعودي الحالي.

مانشستر سيتي أعلن مساء اليوم الخميس، التعاقد مع سافيو لمدة 5 سنواتٍ حتى 30 يونيو 2029، قادمًا من صفوف تروا الفرنسي، بعد نهاية إعارته إلى جيرونا الإسباني.

وأشار سافيو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، إلى أنه اختار القميص "رقم 27" في الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ لأنه الرقم الذي ارتداه محرز، خلال فترة تواجده مع الفريق.

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وأضاف النجم البرازيلي: "رياض محرز هو مصدر إلهام في نادي مانشستر سيتي.. لاعب ممتع للمشاهدة حقًا وأريد السير على خطاه في النجاحات الكروية"، مؤكدًا في نفس الوقت على أن العديد من أصدقائه، كانوا يشبهون طريقة لعبه بأسلوب الساحر الجزائري.

وعلى الرغم من كل ذلك.. طلب سافيو من الجماهير، "الابتعاد" عن المقارنة بينه ونجم النادي الأهلي الحالي، مشددًا على أنه يريد كتابة "قصته الخاصة" مع السيتزنس، بعيدًا عن أي لاعب آخر.