نجم ليون يعلن جاهزيته لتحدي ميسي

ميندي مدافع أوليمبيك ليون يعلن جاهزيته لمواجهة نجم برشلونة ليونيل ميسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد فيرلاند ميندي ظهير نادي أوليمبيك ليون الفرنسي أنه على أتم الاستعداد والجاهزية لمجابهة برشلونة وخاصة نجمهم ليونيل ميسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على أوليمبيك ليون مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الإطار، تحدث لاعبو أوليمبيك ليون عن ثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفاجأة وإقصاء برشلونة من دور الستة عر.

⭕️ متبقي دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات 🚪

فريقك يمكنه التعاقد مع لاعب واحد فقط من ضمن هؤلاء 👇

من ستختار؟ 👀



وفي حالة كان أحد هؤلاء لاعبًا بالفعل في فريقك المفضل فمن ستختاره لـ يزامله🤔 pic.twitter.com/hQa9yePASx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وتحدث فيرلاند ميندي عن مواجهة برشلونة حيث وصفها بأنها المواجهة الأصعب للفريق الفرنسي هذا الموسم، ولكنه أيضا أكد أنه يحترم الجميع ولا يخاف أحدًا.

وعن ليونيل ميسي قال ميندي: "هو أفضل لاعب في العالم، مواجهته ستكون صعبة للغاية، ولكني على أتم الاستعداد لها وأنتظرها بشدة"

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يذكر أن ميندي كان قد لعب مباراتين رائعتين أمام مانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا في دوري المجموعات من الطبولة ذاتها.