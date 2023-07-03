نجم ليفربول يُلمح إلى رحيله عن النادي عبر "إنستجرام"

مغادر جديد من كتيبة الريدز

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي أخبار الانتقالات بشكل رئيسي من وسائل الإعلام والأندية، ولكن الشائعات يمكن أن تتصاعد بسبب إجراءات اللاعبين على أي منصة أيضًا.

تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول ألمح إلى احتمالية رحيله عن النادي هذا الصيف، بعد تصرف غريب على أحد حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

اللاعب الإسباني الدولي قام بإزالة اسم النادي من صفحته الشخصية من حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ألكانتارا انضم إلى ليفربول من بايرن ميونخ في صيف عام 2020 وكان لاعبًا أساسيًا تحت قيادة يورجن كلوب، لكنه تراجع وأصبح ضيفًا دائمًا على دكة البدلاء بسبب كثرة الإصابات.

مؤخرًا كثرت الشائعات حول مستقبل ألكانتارا منذ تعاقد الفريق مع دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر، وذكر جيمس بيرس الصحفي في "ذا أتلتيك" أكد أنه من المرجح أن يسمح ليفربول لتياجو وجويل ماتيب بمغادرة النادي بعد انتهاء عقودهما في نهاية الموسم القادم، وأضاف أن ليفربول يخطط للموسم بتياجو كجزء من فريق الأول، حيث ما لم يأتِ عرض مالي ضخم له من الأندية السعودية.

على الرغم من ذلك، قد يكون "تحديث" اللاعب الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي علامة على ما إذا كان سيبقى في أنفيلد لموسم أخر.