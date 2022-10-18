نجم ليفربول: هالاند؟ لا يوجد ما يقلق بشأنه!

هالاند لم يسبب المتاعب لفريق ليفربول

أوضح لاعب خط وسط ليفربول فابينيو سبب "عدم قلقه الشديد" بشأن النجم النرويجي إرلينج هالاند في فوز فريقه على مانشستر سيتي.

وكان الريدز قد استطاع أن يحقق فوزًا هامًا للغاية على النادي السماوي بنتيجة 1-0، حيث سجل محمد صلاح هدف الانتصار وضمان نقاط المباراة.

ماذا قال فابينيو؟

أوضح النجم البرازيلي أنه كان لا يشعر بالقلق من تواجد هالاند في المباراة لأن مسؤوليته لم تكن متعلقة بإيقاف النرويجي، مع تواجد الحارس أليسون في مستوى رائع أيضًا.

حيث تحدث مع "ESPN" وقال: "أعتقد، في حالتي، لم أكن قلقًا بشأنه لأنني كان لدي بالفعل برناردو، جوندوان، فودين، في الجبهة التي كنت فيها".

وواصل: "كنت أحاول إغلاق المساحات بين الخطوط، لكنهم يقومون بالتحركات بشكل مميز للغاية، لذلك يمرون في المساحة خلف الظهير، كنا نعمل بشكل جيد في الجانب الأيمن مع ميلنر وجو جوميز".

وأوضح: "لذا فإن التواصل والتفاهم مع اللاعبين الآخرين أمر مهم للغاية، وأعتقد أنه نجح بشكل جيد، ثم لعب المدافعين مباراة ممتازة، وتمكنا من إغلاق المساحات على هالاند بشكل جيد".

واختتم: "بالطبع، لاعب بهذه الجودة سيكون دائمًا قادرًا على الحصول على مساحة وخلق الفرص، وهو ما حدث، لكن أليسون أوجد لنا الأمان، لذلك أنا سعيد لأنني تمكنت من إغلاق المساحات على فريق جيد مثل سيتي".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يستعد لمواجهة نادي وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.