نجم ليفربول السابق: كنت في عطلة مع الفضائيين، احترموا خصوصيتنا!

النجم الإنجليزي يسخر من نفسه

لا يتوقف النجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش عن المزاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ولو وصل الأمر للسخرية من نفسه.

الأمر بدأ بمقطع فيديو نشرته صحيفة "مترو" البريطانية عبر منصة "إكس" لتكشف فيه عن لقطات التقطها متنزهون لكائنات فضائية مزعومة في البرازيل.

وقال المتنزهون إن هذه الكائنات كانت تتحرك بسرعة كبيرة ومختلفة تمامًا عن حركة البشر، ووصل طولها إلى حوالي 10 أقدام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كراوتش علق على هذا الفيديو قائلًا:"كنا في عطلة عائلية، يرجى احترام خصوصيتنا في هذا التوقيت".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يخرج فيها كراوتش بصورة ساخرة على منصة "إكس"، حيث ظهر أكثر من مرة يتفاعل مع المشجعين ويتقبل السخرية من طوله الفارع بصدر رحب.

يذكر أن كراوتش البالغ من العمر 42 حاليًا، يعتبر من أشهر المهاجمين من أبناء جيله في الدوري الإنجليزي، وسبق له اللعب لليفربول، ساوثامبتون، توتنهام، ستوك سيتي وأستون فيلا، وظهر في 22 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.