نجم ليفربول السابق: صلاح يستحق جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

بيتر كراوتش نجم ليفربول يؤكد على استحقاق محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي.

رشح بيتر كراوتش نجم فريق ليفربول السابق النجم المصري محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كرواتش، وأكد خلالها أن صلاح حقق ما يكفي لتحقيق اللقب، عقب أن ساهم مع ليفربول في الحصول على الدوري الإنجليزي.

وقال كراوتش: "كيف لا يحقق لاعب من ليفربول لقب أفضل لاعب في الموسم بعد ما قدموه خلال الأشهر الأخيرة؟".

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وأضاف: "أنا أحب كيفين دي بروينه لكن الأمر لن يكون عقلاني بالنسبة لي، هناك هندرسون يملك فرصة جيدة بعد كل ما قدمه".

وأردف: "اختياري الشخصي سيكون محمد صلاح، ربما الأمر يبدو ممل أن يستمر في الفوز بكل شيء، لكن دعونا ننظر للأمر بالمزيد من العقلانية".

وأكمل: "لقد جرد للويس سواريز وفيرناندو توريس من الأرقام الخاصة بهما، ويسجل في كل المباريات الكبيرة والهامة ويعد أحد العناصر الجوهرية بالنسبة لكلوب".

وأنهى تصريحاته: "لا يجب أن نعتاد ما يقدمه محمد صلاح من مستويات عظيمة لدرجة ألا ندركها، فهو لاعب يقدم مستويات مختلفة تمامًا عن الجميع".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 17 هدفًا خلف جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.