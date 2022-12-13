نجم ليفربول السابق: اعتمدت على جوجل لمعرفة من هو كلوب!

لم يكن يعرف أسلوب الضغط العكسي الذي يحبه الألماني

رغم الشهرة الهائلة التي تمتع بها يورجن كلوب قبل قدومه إلى ليفربول، إلا أن آدم لالانا لاعب الريدز السابق لم يكن يعرف الكثير عن المدرب الألماني.

كلوب جاء إلى أنفيلد في أكتوبر 2015 بعد فترة تدريبية مميزة مع بوروسيا دورتموند، فاز خلالها بالدوري المحلي وصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره من بايرن ميونخ.

لالانا الذي انضم لليفربول في 2014 وقضى ست سنوات مع النادي قال في المسلسل الوثائقي الجديد "يورجن":"وقتها كنت في مهمة مع المنتخب الوطني وتم الإعلان عن تدريبه للفريق".

وأضاف:"أتذكر قيامي بكتابه اسمه على موقع جوجل، من أجل مشاهدة نوع كرة القدم التي يحبها، لأنني كنت أتطلع لتجربة أفضل مع ليفربول بعد بدايتي الصعبة هناك".

وتابع:"أتذكر أنه تحدث أكثر من مرة عن حبه للضغط العكسي ولم أعرف وقتها هذا الأسلوب بشكل جيد، ولكني بعدها وجدت أنه مثل الضغط المضاد والضغط، واعتقدت أن هذا الأسلوب الذي يناسبني كثيرًا".

يذكر أن لالانا الذي يلعب حاليًا مع برايتون، خاض 178 مباراة مع ليفربول وحصل مع الفريق على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.