نجم لايبزيج: سيطرة بايرن على سوق الانتقالات في ألمانيا تقتلني!

نجم وسط لايبزيج ينتقد السيطرة الكاملة لبايرن ميونخ على سوق الانتقالات في ألمانيا.

وجه الأمريكي تايلر آدامس لاعب خط وسط نادي لايبزيج انتقادات حادة إلى أندية الدوري الألماني، التي ترضخ دائمًا لضغط بايرن ميونخ في سوق الانتقالات وتبيع نجومها إلى النادي البافاري.

بايرن ميونخ تمكن من القيام بعملية تجديد كبرى بضم ثلاثة أعمدة من لايبزيج بالتحديد، بدأت بضم المدرب الشاب يوليان ناجلسمان لتولي القيادة الفنية في "أليانز آرينا"، ولاعب الوسط الشاب دايو أوباميكانو، وأخيرًا لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر.

وغاب آدامس عن مواجهة بايرن ميونخ في قمة الجولة الرابعة من الدوري الألماني، والتي خسرها لايبزيج بنتيجة 4-1، وذلك بسبب ضغوط السفر للمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة في تصفيات كأس العالم 2022.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" الأنجليزية، قال آدامس عن سياسة سوق الانتقالات في ألمانيا: "لا شيء، لا شيء يجعلني أكثر غضبًا من أن كل الأندية الألمانية تبيع لهم - بايرن ميونخ – هذا يحيرني، ومحاولة فهم ذلك تقتلني".

ورغم ذلك يتفهم آدامس قرار زملاءه السابقين في لايبزيج بالرحيل إلى بايرن ميونخ، وقال: "هؤلاء الرجال يستحقون مثل هذه الخطوة في حياتهم المهنية".

وأضاف: "لكن ما يثير استيائي حقًا ولا توجد طريقة أخرى لقول ذلك، هو أنهم ذهبوا إلى منافس مباشر، الأمر حلو ومر".

مولر يكشف سر سيطرة بايرن على سوق الانتقالات

توماس مولر نجم بايرن ميونخ علق مؤخرًا على سياسة النادي البافاري في سوق الانتقالات، والاتهامات الموجهة إليه بتعمد إضعاف المنافسين.

وقال مولر: "لا يوجد نادٍ ملزم بالبيع، لقد شاهدنا ما حدث مع باريس سان جيرمان ومبابي، بايرن ميونخ مثل أي نادٍ آخر يبحث عن الجودة التي تناسب ميزانية الفريق".

وأضاف: "من الطبيعي أن تنظر حولك في نفس الدوري، لا داعي للقلق بشأن التعود على ذلك، كانت هناك دائمًا انتقالات محل جدل، وهذا شيء جيد".

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