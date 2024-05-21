نجم كريستال بالاس يضرب بقوة في ختام فانتازي الدوري الإنجليزي

حان وقت الختام

كانت الجولة الختامية من فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مليئة بالمفاجآت، وكما توقعنا فإن العناصر المتألقة التي حصدت أكثر عدد من النقاط، كان أغلبها من خارج مباراتي مانشستر سيتي، وآرسنال.

وكانت أكبر المفاجآت، سقوط أستون فيلا بخماسية نظيفة، أمام كريستال بالاس، الفريق الذي تحول إلى شكل مغاير تمامًا منذ تعيين مدربه الجديد النمساوي أوليفر جلاسنر في فبراير الماضي، خلفًا للإنجليزي المخضرم روي هودجسون.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم الاستعداد للمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" للموسم المقبل (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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ماتيتا.. تألق خارق للعادة

وفي خماسية كريستال بالاس، كان التألق من نصيب المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" إلى جانب صناعة هدف آخر، ليهدي ملاكه في لعبة الفانتازي 17 نقطة كاملة.

بينما سجل لاعب الوسط الإنجليزي إيبيريشي إيزي، الهدفين الآخرين، وصنع هدفا آخر لماتيتا، ليخرج هو الآخر برصيد من 16 نقطة.

وخرج الثنائي من الجولة الختامية في فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، على رأس تشكيلة أكثر اللاعبين تحقيقًا للنقاط في الجولة.

فيما شهدت الجولة أيضا تألقًا واضحا من جانب المدافعين، حيث سجل 3 مدافعين في 3 فرق مختلفة، وهم: ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد ضد برايتون، وجاريل كوناساه مدافع ليفربول أمام وولفرهامبتون، وكذلك سجل بيدرو بورو ظهير توتنهام في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على شيفيلد يونايتد.

وسجل كل من ديان كولوسيفسكي لاعب وسط توتنهام، وفيل فودين نجم مانشستر سيتي هدفين، في شباك شيفيلد يونايتد ووست هام على التوالي.

بينما تكفل برونو جيماريش نجم وسط نيوكاسل، بتسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين، في انتصار فريقه برباعية على برينتفورد، وكرر هاري ويلسون لاعب وسط فولهام، نفس ما فعله جيماريش، أمام لوتون تاون، في المباراة التي انتهت بنفس النتيجة.

ووجه إيرلنج هالاند صدمة كبيرة لملاكه، بعدما فشل في تقديم أي مساهمة في الفوز على وست هام، حيث قام الكثير من لاعبي الفانتازي بتفعيل خاصية التريبل كابتن عليه، وخرجوا بمجموع محبط من 6 نقاط فقط.

وكان أبرز المتألقين من المهاجمين إلى جانب ماتيتا، نجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك، الذي سجل هدفًا وصنع اثنين وحصل على 12 نقطة.

تشكيلة الجولة

حراسة المرمى: أونانا (6 نقاط)

الدفاع: دالوت (12) - كوانساه (12) - بيدرو بورو (12)

الوسط: إيزي (16) - كولوسفيسكي (13) - برونو جيماريش (13) - هاري ويلسون (13) - فودين (12)

الهجوم: ماتيتا (17) - إيزاك (12)

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