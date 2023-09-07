نجم كرة المضرب ألكاراز يوجه رسالة خاصة إلى بيلينجهام والأخير يرد!

الاحتفال الأشهر في الآونة الأخيرة

احتفل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميًا في رياضة التنس بفوزه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على طريقة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

بيلينجهام اشتهر باحتفاله مع ريال مدريد، خلال المباريات الأولى من الموسم الحالي، حيث وضع بصمته في كل مباراة لعبها نادي العاصمة الإسبانية حتى الآن.

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ورد جود على منشور ألكاراز عبر منصة "X" قائلًا: "يا له من آلة!، استمر يا صديقي".

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متوسط الميدان البالغ من العمر 20 عامًا خاض مع ريال مدريد أربع مباريات في مسابقة الدوري الإسباني وسجل خمس أهداف وصنع هدف آخر.

اللاعب الإنجليزي الدولي انضم إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 105 مليون يورو، وفي خلال شهور قليل فقط تمكن من كسب قلوب جماهير نادي العاصمة الإسبانية.