نجم فرنسا يتمرد من أجل باريس سان جيرمان، ورد قوي من ناديه!

باريس سان جيرمان يضع لاعب آينتاخت فرانكفورت في ورطة مع ناديه.

يُعد راندال كولو مواني، لاعب آينتراخت فرانكفورت، موضع اهتمام بالنسبة لباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

النادي الألماني رفض عرضًا بقيمة 80 مليون يورو في وقتٍ سابق من النادي الباريسي من أجل التعاقد مع مهاجمه، مما جعل اللاعب يتمرد على ناديه.

ورفض راندال التدرب مع الفريق قبل مباراة إياب تصفيات الدوري الأوروبي أمام ليفسكي صوفيا احتجاجًا على رفضه السماح له بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أعرب آينتراخت عن خيبة أمله في اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي سجل 15 هدفًا في الدوري الألماني الموسم الماضي، حيث قال ماركوس كروشي، المدير الرياضي للنادي، في بيان رسمي: "لقد تعرفنا على راندال بشكل مختلف وعرفنا شخصيته الحقيقية، هناك الكثير من الأمور التي تواجهه في الوقت الحالي وقد أدى ذلك إلى رد الفعل هذا، وهو أمر خاطئ".

وأتم: "السلوك ليس له أي تأثير على أنشطة الانتقالات، الشيء المهم الآن هو المباراة المهمة ضد صوفيا، هذه أولوية قصوى وذات أهمية كبيرة للنادي، فريقنا يتمتع بجودة عالية ويركز بشكل كامل على مباراة الغد".