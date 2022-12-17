نجم فرنسا المتوج بكأس العالم: أتمنى فوز ميسي بالمونديال!

نجم فرنسا السابق يدعم ميسي والأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022!

تحدث النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه، عن رأيه في مباراة الغد بنهائي كأس العالم قطر 2022 بين منتخب فرنسا والأرجنتين.

ويحمل تريزيجيه جنسية مزدوجة بين الفرنسية والأرجنتينية، ولكنه اختار تمثيل الديوك في لعبة كرة القدم.

وقال نجم فرنسا السابق لشبكة tyc sports، إن قلبه محطم بسبب المباراة النهائية غدًا، ولكنه يرغب في أن يرفع ميسي الكأس.

وفاز تريزيجيه بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 1998 لكن أصله الأرجنتيني سيسيطر عليه غدًا الأحد.

وأكد النجم السابق أن الأمر صعب على المستوى الشخصي وعلى المستوى العاطفي ولكنه شيء لم يكن يرغب أن يحدث ولكن في النهاية سيكون نهائيًا رائعًا وحفلة".

وتابع: "إنه الفريق الذي كنا ننتظره جميعًا بالنسبة للخصائص والتاريخ فهما أفضل فريقين في كأس العالم ".

وأوضح: "مشاعري مختلطة ولكن أميل أكثر لفوز الأرجنتين غدًا بالبطولة".

وواصل تريزيجيه تصريحاته قائلًا: "أكرر ترديدها عاطفيًا وأنا أعلم أنها ستكون نهائيات كأس العالم الأخيرة ويستحق لميسي أن يكون بطلا".

وشدد: "إنه يجعل الناس يحلمون لكن هذا لا ينتقص من طموح فرنسا للفوز باللقب".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة قوية غدًا الأحد أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس العالم 2022، ويطمح الديوك إلى تحقيق ثاني بطولة لهم على التوالي، بينما يريد ميسي الفوز بأول كأس عالم له مع الأرجنتين.