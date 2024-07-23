نجم عربي كبير.. أول طلبات مبابي من ريال مدريد في سوق الانتقالات!

النجم الفرنسي حريص على تكوين فريق قوي في ريال مدريد..

دائمًا ما يريد ريال مدريد ضم أفضل اللاعبين حول العالم، للمنافسة الدائمة على الألقاب كما هو ديدن النادي الملكي في كل عصر.

النجم الجديد للملكي كيليان مبابي، ناقش رئيس النادي فلورنتينو بيريز في عدد من الصفقات المرجح قدومها إلى النادي، وفقًا لموقع صحيفة "ديفينسا سنترال".

أولًا، بارك كيليان مبابي خطوة التوقيع المرتقبة مع ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، ولكنه كشف عن اسم آخر يريد أن يصل إلى الملكي.

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وأكدت الصحيفة أن مبابي طرح على بيريز اقتراح عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد، واصفًا إياه بأنه "الأفضل حينما لا يكون كارباخال موجودًا".

كما أكد مبابي لبيريز أن ظهير أيمن باريس سان جيرمان يريد ارتداء قميص "أفضل نادٍ في العالم" مرة أخرى، على حد تأكيدات الصحيفة، وأن المغربي مستعد لقبول تنازلات تخص الجانب المادي استنادًا لمزايا آخر تخص المشروع الرياضي.

ويرتبط أشرف حكيمي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026، ومن المستبعد أن يتركه الباريسيون لريال مدريد بالذات قبل هذا التاريخ.