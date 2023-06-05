نجم عالمي قد يتحول من الهلال إلى النصر بـ"إغراءات رونالدو والـ682 مليونًا"

في حرب الصفقات بين النصر والهلال كل شيء مباح!

جهز نادي النصر، مبلغ 170 مليون يورو "682 مليون ريال سعودي تقريبًا"؛ لخطف واحدة من أكبر صفقات الموسم، من الهلال.

النصر يرغب في ضم نجوم عالميين إلى صفوفه؛ لمساعدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، داخل المستطيل الأخضر، والعودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعد موسم صفري بدون أي لقب.

وأعلن الإعلامي الرياضي فلوريان بليتنبيرج، عرض النصر مبلغ 100 مليون يورو، كـ"راتب" على النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، لضمه في الصيف الحالي.

وأشار بليتنبيرج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الفريق النصراوي، يريد تشكيل ثنائي هجومي مرعب، مكون من رونالدو وماني.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن نادي النصر، يرى بأن مبلغ 70 مليون يورو، سيكون كافيًا لإقناع إدارة بايرن ميونخ، بالتخلي عن النجم السنغالي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، حاول طوال الأيام الماضية، التعاقد مع ساديو ماني؛ وسط رغبة من اللاعب نفسه، بالاستمرار في الملاعب الأوروبية، واستعادة المستوى الفني الذي ظهر به مع ليفربول الإنجليزي، قبل الانتقال إلى البايرن.