نجم سوريا في كأس آسيا .. جده رئيس نادي في كولومبيا واسمه من أصول عربية!

نجم نسور قاسيون جده رئيس أحد الأندية الكولومبية

شهدت مباراة المنتخب السوري أمام نظيره الأوزبكي في بطولة كأس آسيا 2023، مشاركة بابلو ديفيد صباغ لاعب أليانزا ليما البيروفي، والذي وراءه قصة غريبة.

بابلو صباغ المهاجم صاحب الـ26 عامًا، هو حفيد أورلاندو فيكتور داكاريت صاحب الأصول السورية، رئيس نادي أتلتيكو جونيور بارنكويا الكولومبي عام 1982.

النادي الكولومبي مر عليه العديد من الرؤساء أصحب الأصول الشامية، مثل فؤاد شار عبد الله، وأبناءه أنطونيو وأرتورو شار.

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وشارك بابلو بصفة أساسية مع المنتخب السوري أمام نظيره أوزبكستان، قبل أن يقرر مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر تغييره بالدقيقة 70 من زمن المباراة.

وتعادل نسور قاسيون أمام نظيره أوزبكستان سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية.