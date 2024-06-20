فيديو | نجم ريال مدريد يُثير غضب جماهير آرسنال بسبب تدخل عنيف على مارتينيلي

شاهد واقعة الاصطدام العنيف الذي حدث

أثار إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد غضب جماهير آرسنال، بسبب تدخله بعنف على جابرييل مارتينيلي مهاجم الفريق الإنجليزي، خلال معسكر منتخب البرازيل المقام حاليًا، استعدادًا لانطلاقة كوبا أمريكا 2024.

وخلال إجراء التدريبات، اصطدم ميليتاو مع مارتينيلي ليسقط الأخير على الأرض ويُعاني من الألم في القدم، ليدخل الطاقم الطبي سريعًا لعلاجه.

وبعد الاصطدام أبدى ميليتاو اهتمامه بزميله، حيث حاول سحبه من ذراعه لينهض من جديد، ليتركه قبل أن يأتي الجهاز الطبي ليُعالجه.

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وبعد دقيقة واحدة من وصول المسعفين إلى ملعب التدريب، عاد مارتينيلي للسير على قدميه بشكل طبيعي، ولكن بدت عليه علامات الألم الشديد في القدم.

وعبرت جماهير آرسنال عن غضبها تجاه ميليتاو الذي كاد أن يتسبب في إصابة قوية لنجمها مارتينيلي خلال تدريبات البرازيل قبل انطلاق كوبا أمريكا.

ويفتتح المنتخب البرازيلي مشواره في كوبا أمريكا، في الرابعة فجر الثلاثاء القادم، بمواجهة كوستاريكا بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة التي ستقام في أمريكا.