نجم ريال مدريد يعتذر لزملائه في أوكرانيا: كنت السبب في تعقيد المباراة!

نجم ريال مدريد يعتذر...

قدم أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، ومنتخب أوكرانيا، الاعتذار لزملائه في المنتخب بعد الخسارة من رومانيا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات يورو 2024.

وسقط المنتخب الأوكراني، في فخ الخسارة بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة والتي تضم أيضًا بلجيكا وسلوفاكيا.

وشهد اللقاء ارتكاب لونين خطأ في الشوط الأول، استغله لاعبو رومانيا، ثم وصلت الكرة إلى نيكولاي ستانشيو، الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، جاء منها الهدف الأول.

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وقال لونين في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: " أنا آسف، أعتذر لزملائي في الفريق. خطأي أدى إلى تعقيد المباراة بالنسبة لنا، كل ما يمكنني قوله هو آسف وأرفع رأسي للجزء التالي".

جدير بالذكر أن منتخب أوكرانيا، سيخوض مباراته القادمة أمام سلوفاكيا مساء الجمعة القادم، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات أمام بلجيكا، مساء الأربعاء 26 يونيو.