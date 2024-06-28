النادي الملكي ينتظر هدافه الجديد..

من جديد، رحب داني كارباخال ظهير أيمن ريال مدريد وأحد قادته البارزين على وصول كيليان مبابي إلى صفوف النادي الملكي.

وقال كارباخال في تصريحات لصحيفة "آس": "جزء من تأثيره فقط سيمنحنا الكثير، وأعتقد أنه من خلال ارتداء قميصنا، محاطًا بلاعبين جيدين جدًا، سيجعلنا مرشحين لكل شيء مرة أخرى، نأمل أن يكون هذا هو الحال وأن نواصل الفوز بالألقاب".

ويعتبر مبابي من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، إلى جانب زملائه الجدد في النادي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام. حتى إن هناك اقتراحات بأن كارفاخال يمكن أن يدخل في هذه المنافسة إذا حققت إسبانيا بطولة أمم أوروبا 2024.

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وقال الفائز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عن هذا الملف: "أنا حقًا لا أفكر في الأمر، صحيح أنني قضيت عامًا رائعًا، أيضًا في الهجوم، مع هدفي في نهائي دوري أبطال أوروبا وإذا فزنا باليورو فيمكنني أن أكون في القائمة المختصرة".

وعاد للحديث عن مبابي قائلًا: "أهم شيء هو تسجيل الأهداف، إنه الشيء الأصعب. لقد قضى فينيسيوس وبيلينجهام عامًا رائعًا، وسيكون مبابي مرشحًا إذا فازت فرنسا ببطولة أوروبا، أنا لا أفكر في ذلك حتى، ما أنا عليه الآن التفكير في الذهاب إلى أبعد ما يمكن في بطولة أوروبا، وإذا استطعنا، هو الوصول إلى النهائي في برلين".