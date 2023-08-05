“نجم ريال مدريد مثال واضح” .. ساوثجيت يدافع عن قرار هاري كين!

مدرب إنجلترا يقف في صف هاري كين...

دافع جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قرار هاري كين، نجم توتنهام، بالانتقال عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط كين بالرحيل عن صفوف توتنهام، في الصيف الحالي قبل نهاية عقده في يونيو المقبل، وأظهر بايرن ميونخ اهتمامًا كبيرًا بضمه وبالفعل دخل في مفاوضات مع الفريق اللندني.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية عند سؤاله عن رأيه في رحيل كين عن الدوري الإنجليزي: "في الحقيقة، هذا لا يشغلني كين لاعب رائع وسيحظى بموسم جيد ويسجل الكثير من الأهداف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "بالنسبة للاعبين الإنجليز الذين يلعبون خارج إنجلترا، تمثل هذه تجربة جيدة لهم، فمثلًا جود بيلينجهام خير مثال على ذلك، إنه يتعرض لضغط وخبرات جديدة مع ريال مدريد سيتعين عليه محاولة الفوز في كل مباراة، كما يتدرب مع لاعبين مميزين، كما كان يحدث عندما كان لاعبًا في دورتموند".

وواصل: "لسنوات لم يكن لدينا لاعبون يسافرون إلى الخارج، ولكن الآن أصبح لدينا عدد من اللاعبين يشاركون في الدوريات الألمانية والإيطالية والإسبانية، أعتقد أن هذا أمر جيد لتطورهم الفني وكذلك حياتهم المهنية الخاصة".

وشدد في حديثه على أنه يتابع كافة اللاعبين الإنجليز، وقال: "ليس من المهم بالنسبة لي أن يلعبوا، لن نستبعد أحدًا بسبب الدوري الذي يلعب فيه، نحن نتابع الجميع".