نجم ريال مدريد: فكرت في الانتقال لباريس ومبابي يجب أن ينضم لنا

الحظوظ لا تزال قائمة

كشف أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، عن تفكيره من قبل في الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان بدلًا من النادي الإسباني.

اللاعب البالغ من العمر 23 سنة غادر موناكو في يوليو 2022 منضمًا إلى صفوف ريال في صفقة وصلت قيمتها 80 مليون يورو، وشهدت منافسة بين العديد من الأندية الكبرى.

تشواميني قال عن كواليس انتقاله لريال في تصريحات لشبكة "Canal Plus":"باريس سان جيرمان؟ لقد فكرت في الأمر حقًا، لأنه نادٍ أوروبي كبير ونريد دائمًا نجاح الأندية الفرنسية".

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وأضاف:"رغم كل ذلك عندما يتصل بك ريال مدريد من الصعب جدًا أن تقول لا، كنت أتمنى أن يرافقنا مبابي، أفضل اللاعبين في العالم يجب أن يلعبوا لريال، كيليان هو واحد منهم وكنت أود أن ينضم لنا ولكن لسوء الحظ لم يحدث ذلك".

يذكر أن مبابي ارتبط بالانتقال لريال على مدار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولا تزال الفرصة القائمة بسبب عدم تجديد عقده مع باريس حتى الآن، حيث ينتهي تعاقده الحالي في يونيو 2024 ويحق له وقتها الانتقال لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.