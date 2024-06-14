نجم ريال مدريد عن غضبه من أنشيلوتي: تعلمت بعدها ضرورة احترام المدرب!

خرج برسالة وداع لتوني كروس

كشف فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن تفاصيل غضبه وخلافه من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب تغيير مركزه على أرض الملعب.

النجم الأوروجوياني أصبح من أهم العناصر لدى أنشيلوتي منذ قدومه إلى الميرينجي، ولكن وفقًا لحديث اللاعب مع قناة "AUF TV" فإنه سبق له الدخول في خلاف حاد مع المدرب المخضرم.

وقال فالفيردي:"لقد تعلمت حقًا أن أقدر اللعب في أي مكان للحصول على مكان بالفريق، في بداية وقتي معه كنت غاضبًا في البداية من تغيير مركزي، ولكني تعلمت تقدير ما يطلبه منك المدرب ومعرفة كيفية النضج والتعاون مع المدرب لو أراد منك اللعب في مكان آخر من أجل الفريق".

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وأضاف:"اللعب في ريال مدريد ليس بالأمر السهل، عليك التمسك بالفرصة وعدم إهدارها أبدًا، أنشيلوتي كان على استعداد دائمًا لمساعدتي وتقديم المشورة لي، وهذا أمر يجب تقديره واحترامه".

وفي نهاية حديثه شدد الأوروجوياني على احترامه لزميله المعتزل توني كروس، مؤكدًا أن الفريق سيفتقد ما كان يقدمه الألماني داخل وخارج الملعب.