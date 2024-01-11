نجم ريال مدريد: أردت منح صهري الكرة لتسجيلها في شباك أتلتيكو!

يعيش أفضل فترات مسيرته

يؤمن داني كارباخال مدافع ريال مدريد، بأنه لم تكن هناك طريقة أفضل للاحتفال بأعياد الميلاد من التغلب على الجار أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

كارباخال حصل على جائزة رجل المباراة التي فاز بها ريال 5/3، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لصالح فريقه في الدقيقة 86، مواصلًا مستوياته المميزة هذا الموسم.

وقال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"مع النظام الجديد للفريق لدي المزيد من الحرية للتقدم إلى الهجوم وهذا ما ظهر في الظهر الثالث الذي سجلته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بأعياد الميلاد من هذه، فكرت إعطاء الكرة لصهري حتى يسجلها بدلًا مني، وفي النهاية يجب تهنئة زملائي الذين جاءوا من مقاعد البدلاء كذلك".

وعن الفريق الذي يفضل مواجهته بنهائي السوبر:"الفريق الذي يمر، سواء كان برشلونة أو أوساسونا لا يمكنه التغلب على ريال مدريد".

يذكر أن كارباخال استعاد نسخته الأفضل مع ريال هذا الموسم بعدما ابتعدت عنه الإصابات واستخدمه أنشيلوتي كسلاح هجومي فعال على الجبهة اليمنى.