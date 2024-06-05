هل يستطيع أحد الوقوف في وجه الميرنجي؟

تحدث نجم ريال مدريد وإنتر ميلانو وأياكس ومنتخب هولندا السابق ويسلي شنايدر عن العديد من الأمور التي تخص مسيرته وصفقة مبابي أيضًا في ريال مدريد.

وقال شنايدر في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "لدي أشياء كثيرة في ذهني، بالإضافة إلى أنني سأبدأ دورات تدريبية في هولندا هذا الصيف، أنا أعتقد أنني مدرب أكثر من أي شيء آخر".

وأردف عن ريال مدريد: "كنت أود بالطبع أن أكون جزءًا من هذا الفريق العظيم الذي يملك الكثير من الجودة. ويمكن اللعب معهم بسهولة، ويمتلك أقوى دفاع في العالم، والأهم من ذلك كله أن المهاجمين هم الأقوى. كلاعب خط وسط، من السهل جدًا اللعب لريال مدريد".

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وأشار إلى فينيسيوس باعتباره أفضل من يمكن أن يشاركه الملعب: "مع فيني، الأمر سهل للغاية، لو لعبت معه لأمكنني أن أمرر له وأنا مغلق العينين، صحيح أن اللاعب رقم 10 لم يعد له مكان كما في السابق، لكن اللاعب ذا الرؤية في ريال مدريد هو لوكا مودريتش".

وأكد أن نقطة قوة ريال مدريد هي إيمان اللاعبين بأنهم "لن يخسروا أبدًا حتى صافرة النهاية" مشيرًا إلى أن "ريال مدريد مع مبابي لن يستطيع أحد الوصول إلى مستواه".