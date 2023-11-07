نجم ريال مدريد السابق: تصرفات فينيسيوس؟ مضيعة للطاقة ولا طائل منها!

النجم البرازيلي يواجه عاصفة من الانتقادات..

يحتدم النقاش حاليًا في أروقة وسائل الإعلام الإسبانية حول البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، بداية من تراجع مستواه بشكل ملحوظ، مرورًا بحقيقة أنه يركز بشكل أكبر على صراعات جانبية لا علاقة لها بكرة القدم.

ودار نقاش حول ما يقوم به فينيسيوس عبر برنامج "El Larguero" الإذاعي، الذي يُبث عبر شبكة "SER" الإسبانية، وكان ألفارو بينيتو، لاعب ريال مدريد السابق، من بين المتحدثين.

وقال بينيتو: "لقد سجل رودريجو وفينيسيوس أهدافًا أقل من المواسم السابقة، فينيسيوس بالتحديد يبدو بمستوى أقل بطريقة اللعب التي يتبعها كارلو أنشيلوتي حاليًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "المباريات ليست سلسلة مثل المواسم الماضية، ريال مدريد سيكون ناجحًا مهما كان النظام الذي يلعب به في ظل وجود هؤلاء اللاعبين، النادي سيفوز بنسبة 80% من المباريات في الدوري الإسباني، لكن لا أرى أن ريال مدريد يتمتع بالسلاسة".

وتم التركيز بعد ذلك عن صراعات فينيسيوس الجانبية مع المنافسين، والاستعراض المبالغ فيه، أو الدخول في شجارات لا طائل منها، والتي كان آخرها مع المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى رايو فاييكانو.

وقال بينيتو عن وضعية فينيسيوس، وحديث كارليس بويول أسطورة برشلونة إلى النجم البرازيلي: "في ريال مدريد بدأوا بالتأكيد يتحدثون معه مثلما يفعل بويول".

وتابع: "الوحيد الذي يستطيع تغييره هو نفسه، إن ما يقوم به مضيعة عديمة الفائدة للطاقة، المباراة تتطلب من اللاعبين الكثير من الجهد، لكنه يبحث عن معارك خارجية، وليس هناك ما يمكن الفوز به في مثل هذا النوع من المعارك".