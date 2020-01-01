نجم توتنهام يقرر الرحيل وبرشلونة وريال مدريد يراقبان

تانجي ندومبيلي نجم توتنهام يقرر الرحيل ويخبر المقربين له بذلك، بينما يراقب الثنائي برشلونة وريال مدريد موقفه.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن شرخ جديد مس العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام ولاعبه تانجي ندومبيلي القادم من ليون الصيف الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب قد أخبر المقربين منه أنه لن يستمر في صفوف توتنهام خلال الموسم المقبل لو استمرت الأوضاع على الشكل الحالي.

وكانت علاقة اللاعب بالمدرب قد أصبحت سيئة بسبب تلقيه انتقادات علانية من البرتغالي المدير الفني للفريق اللندني خلال الأسابيع الأولى لقدومه.

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وقام مورينيو بخرق الحجر الصحي المفروض في إنجلترا مؤخرًا عندما ذهب لمنزل ندومبيلي دون إذن وطلب منه الخروج معه للركض.

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ويشعر اللاعب أن المدرب لا يتعامل معه باتساق واضح، حيث يثني عليه في تدريبات الفريق ويخرج للصحافة ليقول لهم كلمات تطول كبريائه.

وكان نادي برشلونة قد حاول ضم اللاعب في الصيف الماضي، وأوضحت تقارير صحفية عديدة أن رئيس ليون يرفض التعامل مع النادي الكتالوني عقب صفقة أومتيتي، وهو ما نفاه جيان ميشيل أولاس لاحقًا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أيضًا مهتم بالحصول على خدمات اللاعب كما هو الحال بالنسبة لبعض الأندية الإنجليزية والإيطالية.