نجم توتنهام: نظمت حملة للإطاحة بكونتي؟ العار على صاحب هذه الشائعات!

مهاجم البرازيل ينفي قيادته لتمرد ضد كونتي!

هاجم ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير التقارير التي تحدثت عن قيادته للاعبين من أجل التمرد على أنطونيو كونتي مدرب الفريق، لإطاحته من منصبه.

ريتشارليسون انتقد بشكل علني كونتي خلال الأسابيع القليلة الماضية، واشتكى من قلة وقت اللعب التي حصل عليها مع الفريق، وظهرت تقارير منذ ذلك الحين عن تهديده وكريستيان روميرو بمغادرة النادي إذا ظل كونتي في منصبه.

لكن ريتشارليسون رفض هذا الادعاء وأصر على أنه لم يرغب أبدًا في مغادرة كونتي، وانتقد التقارير باعتبارها إشاعات كاذبة.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان قال فيه: "استجوابي وانتقادي كلاعب لأدائي هو جزء من كرة القدم وقد فهمت ذلك ومع ذلك أرى أكاذيب عني، وأنا لا أقبل هذا، لطالما كان لدي الكثير من الاحترام لكونتي ولكل مدربي ".

وواصل: "لقد ساعدني كثيرًا في مجيئي إلى توتنهام، وكلما واجهتنا مشكلة (حتى لو كانت علنية) قمنا بحلها بناءً على المحادثة والمهنية - ويمكنه تأكيد ذلك".

وأضاف: "لم أقد تمردًا ضده، كان الأمر عكس ذلك تمامًا أنا آسف لأنني لم أقم بالقدر الذي توقعه مني ولم أفعل ما يكفي من أجله للبقاء عندما غادر، أرسلت له رسالة شكرته فيها على كل شيء وتمنيت له خيرًا وهذا ما يستحقه".

وأتم: "من ناحية أخرى فإن الصحفي المسؤول عن هذه الكذبة المروعة لم يفعل حتى أقل ما يمكن من التحدث إلى العلاقات العامة الخاصة بي أو الاستماع إلي، المهنية السيئة والشخصية السيئة العار عليك".