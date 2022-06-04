نجم تشيلسي وميلان السابق يجري عملية جراحية في القلب

مسيرة مميزة مر بها المدافع البرازيلي

قام أليكس مدافع باريس سان جيرمان وتشيلسي وميلان السابق، بتوضيح تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة والتي أثارت حالة من الجدل في البرازيل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت تعرض صاحب الـ39 سنة لأزمة قلبية، وأشارت إلى دخوله المستشفى لمتابعة حالته.

ولكن المدافع البرازيلي السابق خرج من خلال الحساب الرسمي لنادي سانتوس البرازيلي لتوضيح الحقيقة الكاملة.

وقال أليكس:"أخرج الآن لنفي التقارير التي تفيد بأنني أصبت بنوبة قلبية تمامًا".

وأضاف:"لقد وجدت مشكلة صحية في القلب قبل أيام قليلة، ولذلك قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لي بعدما كان لدي أربعة شرايين مسدودة".

Nosso ídolo mandou um recado para tranquilizar a Nação Santista! Estamos todos com você e torcendo pela sua rápida recuperação, Alex! 🤍🖤 pic.twitter.com/7RZpdyBFpb — Santos FC (@SantosFC) June 3, 2022

وتابع:"لقد غادرت للتو وحدة العناية المركزة وسأبقى في المستشفى ستة أيام أخرى".

وكان أليكس قد بدأ مسيرته مع نادي سانتوس في البرازيل، قبل اللعب في أوروبا والتألق مع آيندهوفن الهولندي ثم تشيلسي وباريس سان جيرمان وميلان.

ولعب المدافع المعتزل 17 مباراة مع المنتخب البرازيلي بين عامي 2002 و2011 وحصل مع الفريق على كوبا أمريكا 2007.

ونجح أليكس في الحصول على العديد من الألقاب في مسيرته مع الأندية، أبرزها 3 بطولات دوري هولندي ولقب دوري إنجليزي ولقبين دوري فرنسي ولقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2012.