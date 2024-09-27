Mohamed Salah Liverpool 2024Getty Images
أحمد مجدي

نجم بوروسيا دورتموند وياباني الليجا.. ليفربول يفاضل بين خليفتين لمحمد صلاح

انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازمحمد صلاحT. KuboK. Adeyemiليفربول

الدولي المصري فعل كل شيء مع الريدز خلال سنوات المجد

يخطط ليفربول لتجديد خياراته الهجومية في عام 2025، وأهم مقعد سيكون على ليفربول حسم خليفة له هو مقعد محمد صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم مع الريدز.

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موقع "TEAMtalk" أشار بوضوح إلى الخليفة المحتمل للملك المصري في صفوف ليفربول بدءًا من الموسم المقبل.

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هذا البديل ليس سوى كريم أديمي نجم بوروسيا دورتموند، الذي يستهدف ليفربول ضمه لإمكانية لعبه في كل مراكز الهجوم.

وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هدفين في أربع مباريات في الدوري الألماني حتى الآن هذا الموسم، ومن المتوقع أن يتحسن أكثر مع اكتسابه الخبرة.

المباراة التالية

ويخطط الريدز لمواجهة رحيل محمد صلاح، الذي سينتهي عقده في الصيف المقبل ومن غير المرجح حاليًا أن يوقع على تمديد.

بوروسيا دورتموند سيكون على استعداد للتخلي عن أديمي 45 مليون يورو على أقل تقدير، وهي قيمة مناسبة لليفربول على كل حال.

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كما يعتبر الريدز تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد خيارًا مناسبًا لتعزيز صفوفه الهجومية، ولديه شرط جزائي مع سوسييداد يقدر بـ 60 مليون يورو.

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