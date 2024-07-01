نجم بلجيكا: فرنسا فازت بالحظ!

فرنسا حسمت اللقاء في الوقت القاتل...

يعتقد جيريمي دوكو، لاعب منتخب بلجيكا، أن منتخب بلاده خسر أمام نظيره الفرنسي، في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 بالحظ.

وتغلب المنتخب الفرنسي، على بلجيكا وخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي اليورو، بهدف نظيف جاء بالنيران الصديقة في الدقيقة 85 من المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين.

وقال دوكو في تصريحات لـ "راديو مونتي كارلو": "هل شاهدتم الهدف الذي سجلته فرنسا؟ إنه قلة حظ مننا، لقد أتيحت لهم بعض الفرص مع التسديدات البعيدة، ولكن لم يكونوا بتلك الخطورة".

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وتابع: "فريقنا كان في حالة جيدة، وحصلنا على بعض الفرص مثل فرنسا، ولكن لديهم مدافعون على مستوى عالٍ، كان يتعين علينا أن نلعب خلفهم".

وأضاف: "لم نكن خائفين من مواجهة فرنسا على الإطلاق، كنا نحلل أداء الفريق عن كثب أكثر من المعتاد، ولكن هذا لا يعني أننا خائفين، ونجح الأمر اليوم ولكن في النهاية استقبلنا هدفًا به الكثير من الحظ، هذا هو الحال".

الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي ينتظر الفائز من مواجهة البرتغال وسلوفينيا لمواجهته في دور ربع النهائي، مساء يوم الجمعة القادم.