نجم بلجيكا السابق: هازارد "السمين" استخف بريال مدريد!

مع خوضه للموسم الثالث في مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، لا يزال دور البلجيكي إيدين هازارد في "سانتياجو بيرنابيو" مخيبًا للآمال.

هازارد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو، لكنه عانى من الإصابات في أول موسمين، ولم يتمكن من إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي في الاعتماد عليه في الموسم الحالي حتى الآن.

مارك ديجريس، نجم منتخب بلجيكا السابق في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وجه انتقادات حادة إلى هازارد، مؤكدًا أنه استخف بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال ديجريس في تصريحات لصحيفة "Het Laatste Nieuws" البلجيكية: "ما زلت لم أفهم حتى اليوم، أنه ذهب إلى التدريب الأول مع ريال مدريد بزيادة في وزنه وصلت إلى سبعة كيلوجرامات".

وأضاف: "كيف أمكنه القيام بذلك؟ اكتسب خمسة كيلوجرامات زائدة في ثلاثة أسابيع فقط!، لا أفهم أنه بدأ في التحضير للانتقال بهذه الطريقة".

وتباع: "بدء التدريب بنفس وتيرة اللاعبين الآخرين، لكن ذلك ليس ممكنًا، كان عليه أولًا التخلص من الوزن الزائد، ونتيجة لذلك تعرض على الفور لإصابة في العضلات".

واختتم ديجريس تصريحاته قائلًا: "ثم انضم مرة أخرى دون وضع أسس جيدة للموسم، لقد استخف بالانتقال إلى ريال مدريد بشكل خطير".

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد، لعب إيدين هازارد 54 مباراة بقميص النادي الملكي في كافة البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة.

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