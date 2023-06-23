نجم بطل إيطاليا يُشعل الصراع بين الأهلي والنصر

هل ينجح النصر أو الأهلي في حسم صفقة أحد أهم لاعبي نابولي؟

يتصارع ناديا النصر والأهلي، على ضم أحد نجوم نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي 2022-2023، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه بعد عودته مجددًا إلى دوري روشن السعودي، وذلك بعد هبوطه الموسم الماضي، بينما يُريد النصر العودة إلى منصات التتويج، بعد الخروج من موسم 2022-2023 بدون تحقيق أي بطولة.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الأهلي والنصر مهتمان بلاعب الوسط ستانيسلاف لوبوتكا، من أجل ضمه.

ويعد لوبوتكا صاحب الـ28 عامًا، من أفضل لاعبي الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث يتم الاعتماد عليه أساسيًا في تشكيل نابولي في مركز لاعب الوسط المحور.

ويعد لوبوتكا جزء أساسي من مشروع نادي نابولي، حيث تم تجديد عقده مؤخرًا ليستمر مع الفريق حتى صيف 2027.