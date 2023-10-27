نجم برشلونة يُشعل الكلاسيكو : فينيسيوس جونيور يُحب ما يحدث له من هجوم!

تفسير مختلف من النجم الألماني

قرر إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة إشعال أجواء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بحديثه عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

جناح ريال تعرض لحمة هجوم عنيفة من الجماهير وبعض الشخصيات الرياضية الفترة الأخيرة، وفي حوار مع "Esport3" خرج جوندوجان لإبداء رأيه في هذه القضية.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"يمكن لأي شخص أن يفسر تصرفات فينيسيوس على أنها استفزاز، ولكن بالنسبة لي لا أعتقد أن الأمر كذلك، من الواضح إدراكه أن الجماهير ستطلق صافرات الاستهجان ضده إذا فعل هذه الأشياء، ربما يحب أن يتم التصفير عليه عمومًا".

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وعن توقعاته لكلاسيكو الغد أمام ريال مدريد:"ستكون مباراة مليئة بالمشاعر لأنها مواجهة رائعة وقد تكون الأكبر في حياة جميع اللاعبين، يجب أن نكون أكثر هدوءًا وصبرًا من الآونة الأخيرة، لا يمكن أن تصبح المباريات ذهابًا وإيابًا مثل ما حدث أمام شاختار".

يذكر أن جوندوجان البالغ من العمر 33 سنة انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي، ونجح في صناعة 4 أهداف في 13 مباراة بقميص البلوجرانا حتى الآن.