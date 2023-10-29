ليست الهزيمة وحدها ما يغضبه .. نجم برشلونة ينفعل على زملائه بعد الكلاسيكو

ما شاهده جوندوجان في غرف ملابس برشلونة بعد هزيمة ريال مدريد أغضبه..

خرج الألماني إلكاي جوندوجان؛ نجم برشلونة الإسباني، لتعنيف زملائه على الهواء مباشرةً بعد الهزيمة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالأمس، مبديًا اعتراضه على حالتهم داخل غرف خلع الملابس.

البرسا خسر الكلاسيكو أمام المرينجي أمس السبت، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ليبتعد أكثر عن الصدارة.

هذا الكلاسيكو هو الأول للألماني بعد انضمامه لبرشلونة، وما رأه من اللاعبين داخل الغرف المغلقة رغم الهزيمة، جعله غاضب أكثر من الخسارة نفسها.

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بشأن هذا، قال جوندوجان للصحفيين بانفعال: "أريد أن أتحدث بصدق، لكن دون انفعال ومبالغة أيضًا، لا أريد أن أقول كلامًا خاطئًا، كنت للتو في غرف خلع الملابس، نعم! الجميع منزعج من النتيجة، مثل هذه المباريات غير عادلة، لكن أريد أن أرى من اللاعبين الكثير من الغضب والشعور بخيبة الأمل بعد هذه المباريات المهمة".

وأضاف: "على الجميع أن يظهر المزيد من المشاعر الغاضبة عندما يخسر، خاصةً وأنه كان يمكننا تقديم ما هو أفضل من ذلك، كان بإمكاننا التعامل بصورة أفضل في مواقف معينة خلال المباراة، علينا الغضب بصورة أكبر، لأنه بهذا الوضع سنبتعد كثيرًا عن ريال مدريد وحتى جيرونا".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد برشلونة عند 24 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن جيرونا؛ صاحب الوصافة، وهو نفسه الفارق مع ريال مدريد، الذي يتفوق بفارق الأهداف.