نجم برشلونة يقطع وعدًا لتشافي بالموت بعد تجاوز النكبة!

"اتخذ القرار الأصل له وللنادي الكتالوني"

أكد سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة وأحد قادة الفريق، أن جميع لاعبي البارسا يدعمون استمرار تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية ويريدون القتال من أجله.

وسبق أن أعلن تشافي، في يناير الماضي، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، لكنه تراجع عن قراره بعد اجتماعه الأخير مع الرئيس جوان لابورتا، الذي أقنعه بالاستمرار لموسم آخر مع النادي الكتالوني.

وقال روبيرتو في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نحن مع تشافي حتى الموت، نحن في قمة سعادتنا باستمراره معنا هو وجميع الطاقم الفني".

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وأضاف: "لدينا أجواء رائعة في غرفة ملابس برشلونة ونتنافس أيضًا بشكل جيد فيما بيننا، الفريق يسير نحو الأفضل تحت قيادة تشافي، واستمراره هو الخيار الأفضل للفريق".

وتابع روبيرتو: "سنخوض مباراتنا المقبلة ضد جيرونا بمثابة نهائي، من المؤسف أننا لم نفز بأي ألقاب، ومع ذلك، مع استمرارية تشافي والفريق الذي لدينا، سنكون قادرين على المنافسة على كل شيء".

في سياق متصل، قال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة: "كانت الأسابيع الأخيرة صعبة على الجميع داخل الفريق، ارتكبنا بعض الأخطاء، تجاوزنا الأمر في مباراة فالنسيا بشكل جيد وتمكنا من الفوز".

وتطرق للحديثه عن تسجيل ثامن أهدافه مع برشلونة، قائلًا: "من الصعب تخيل ذلك. عملت بجد للوصول إلى هنا. أشكر تشافي والفريق على الثقة، آمل أن أستمر بهذه الطريقة".

وضمن برشلونة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه الأخير على فالنسيا بنتيجة (4-2)، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "الليجا".