“ليس لدي شك أنه سيكون فينيسيوس”.. نجم برشلونة يعترف بأفضلية جناح ريال مدريد قبل الكلاسيكو

نجم برشلونة يشيد بفينيسيوس جونيور...

يعتقد إينييغو مارتينيز، مدافع نادي برشلونة، أن فينيسيوس، جونيور، لاعب ريال مدريد، والمنتخب البرازيلي، هو المرشح الأقوى للحصول على جائزة الكرة الذهبية، والمنتظر الإعلان عنها يوم الإثنين القادم.

ويستعد مارتينيز، لمواجهة فينيسيوس، مساء اليوم السبت في كلاسيكو الكرة الإسبانية، والذي سيجمع برشلونة، أمام ريال مدريد، ضمن قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال مارتينيز في تصريحات لقناة "موفيستار": "سيفوز فينيسيوس جونيور، بجائزة الكرة الذهبية، ليس لدي شك، نعلم جميعًا أنه من سيفوز بها".

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وتابع: "إنه لاعب رائع وأظهر ذلك في مباراة فريقه الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، لقد فجر المباراة وليس لدي شك أنه سيحاول أن يكرر الأمر ضدنا".

وتمنى مارتينيز، صاحب الـ 33 عامًا، أن يتواجد لاعبون من برشلونة، في سباق الحصول على الكرة الذهبية خلال السنوات القادمة، وتوقع المدافع الإسباني، أن يكون مواطنه وزميله في الفريق الكتالوني، لامين يامال، من المنافسين على الجائزة في السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن فينيسيوس، يعتبر المرشح الأقوى للحصول على جائزة الكرة الذهبية، التي يتنافس عليها معه كوكبة من النجوم، بينهم زميليه في الفريق كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.