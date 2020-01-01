نجم برشلونة يثير غضب الجماهير بسبب زوجته

الكرواتي يبدو أنه يريد الرحيل من البارسا

استفز اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش جماهير فريق برشلونة الإسباني، أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة فالنسيا في الدوري، بتصرف غريب مع زوجته أثناء المباراة.

برشلونة خسر أمس السبت أمام فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الجولة 21 على ملعب مستايا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إيفان راكيتيتش لاعب وسط البارسا رد على تعليق زوجته في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك أثناء المباراة.

📰 — Rakitic responded to his wife's Instagram comment during the game while he was on the bench. [sport] pic.twitter.com/QbhCB4kwpy — Barca Universal (@BarcaUniversal) January 25, 2020

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر مستغرب من لاغب في صفوف البارسا خصوصاً أنه لاعب كرة قدم محترف، وكان يخوض مباراة صعبة رفقة فريقه في الميستايا، هو يراسل زوجته ويرد على منشوراتها في وسائل التواصل الاجتماعية أثناء جلوسه على الدكة، حيث كانت المباراة تُلعب بالفعل".

وأضافت: "جماهير برشلونة تشعر بالأسف على تصرف اللاعب الذي تصفه بالمهمل وطالب البعض منهم برحيله".

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اللاعب الكرواتي كان رادار عدد من الأندية في الفترة الماضية أبرزها إنتر الإيطالي لكنه بقى في البارسا ويشارك على فترات متقطعة.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً قبل مباراة ريال مدريد اليوم أمام بلد الوليد.