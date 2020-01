نجم برشلونة يثير غضب الجماهير بسبب زوجته

استفز اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش جماهير فريق برشلونة الإسباني، أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة فالنسيا في الدوري، بتصرف غريب مع زوجته أثناء المباراة.

برشلونة خسر أمس السبت أمام فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الجولة 21 على ملعب مستايا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إيفان راكيتيتش لاعب وسط البارسا رد على تعليق زوجته في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك أثناء المباراة.

