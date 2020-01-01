نجم برشلونة: كورونا جعل الحياة مملة وأريد اللعب من جديد

جونيور فيربو نجم فريق برشلونة يتحدث عن الأيام الأولى له في الفريق ومعاناته بسبب فيروس كورونا.

كشف النجم الشاب جونيور فيربو لاعب فريق برشلونة عن تفاصيل حول أيامه الأولى في صفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن الجميع تعامل معه بشكل جيد في أيامه الأولى.

وكان اللاعب الشاب قد انضم لصفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو حصل عليهم النادي الأندلسي.

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وقال فيربو: "كان يجب أن أذهب لنادي جديد في مدينة جديدة، أنا حاليًا في مرحلة التأقلم لذلك كل شيء سيتحسن، أريد أن أعود للعب الكرة وأن أثبت ما أنا عليه".

وأضاف: "بوجود كل هؤلاء النجوم في الفريق تتوقع معاملة مختلفة لكنني وجد الجميع يحاول مساعدتي وبيئة رائعة للغاية".

وأكمل: "علاقتي في البداية كانت جيدة للغاية بفاتي فكلانا صغير في السن ونحب الرقص، كذلك فيدال فهو يملك شخصية رائعة مغايرة تمامًا لما توقعته بكل تلك الوشوم على جسده، دائمًا ما يحاول أن يجعل كل من حوله يضحكون".

وأردف عن يومه في المنزل بسبب فيروس كورونا: "نجلتي توقظني وأذهب للتدرب في المنزل بعد ذلك ألعب بعض ألعاب الفيديو وأذهب للعب مع نجلتي مرة أخرى وربما أشاهد فيلم مع أسرتي".

جدير بالذكر أن فيربو كان قد شارك مع برشلونة في 17 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع آخر.