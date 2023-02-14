نجم برشلونة: كرهت الشهرة.. لا أستطيع أن أفعل ما اعتدت عليه!

صحيح أن ما وصل إليه على الصعيد الرياضي أمر رائع.. لكن كل الأمور لا تسير على نفس المنوال

رغم أن ما وصل إليه على الصعيد الرياضي في برشلونة حاليًا يشعره بالفخر بكل تأكيد، ولكن يبدو أن الظهير الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي ليس سعيدًا بالشهرة التي حصل عليها هذا الموسم.

وقال بالدي في حوار لصحيفة "سبورت": "أحاول فعل الأشياء التي اعتدت فعلها، ولكن الآن بات من الحقيقي أن الأشخاص يعرفونني في أي مكان".

وأردف: "لا أحب كوني مشهورًا كثيرًا وأن يعرفني الناس في الشوارع، لأن هذا يتطلب مني أن أكون هادئًا طيلة الوقت ومتحكمًا في كل شيء، ولكن هكذا تسير الأمور".

ولدى سؤاله ما إذا كان يفضل هذه الحياة أم لا قال بوضوح: "لا أحب هذا الجزء منها بالتأكيد".