نجم برشلونة علمه .. إندريك يصدم جماهير ريال مدريد

النجم البرازيلي يتحدث عن العنصرية

كشف النجم البرازيلي الشاب إندريك، عن النجم الذي تعلم منه الكثير في مركز المهاجم، متحدثًا عن تحقيق حلمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأعلن ريال مدريد من أيام قليلة، عن التعاقد مع إندريك، ولكن اللاعب سينضم إلى صفوف الفريق في صيف 2024، قادمًا من بالميراس البرازيلي.

وقال إندريك خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "تعلمت الكثير من الأوروجواني لويس سواريز، لقد شاهدته في العديد من المباريات مع برشلونة".

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نجم الريال الجديد أضاف: "يظل هدف سواريز في مرمى باريس سان جيرمان المفضل لي، بعدما تفوق على تياجو سيلفا وديفيد لويز، لقد تعلمت منه أشياء كثيرة".

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واختتم إندريك تصريحاته قائلًا: "تعلمت أيضًا الكثير من كريم بنزيما إنه مهاجم مثالي للغاية، وعانيت من العنصرية ولكنني أتفق مع فينيسيوس جونيور ورودريجو وكل من يُعاني في صراعه مع العنصرية".