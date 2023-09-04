صفعة أخرى في وجه إريك تين هاج!

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كشفت تقارير صحفية أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد كان قد تلقى صفعة على وجهه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من قبل أحد نجوم برشلونة السابقين.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريلوفو"، والتي أكدت أن اللاعب هو فرانك كيسييه، حيث رفض الإيفواري الانضمام لمانشستر يونايتد تحت قيادة إريك تين هاج.

وأوضحت أن كيسييه كان الخيار الأول بالنسبة لتدعيم وسط ملعب الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية في إنجلترا، إلا أن اللاعب اتخذ قراره بالانضمام للأهلي.

وكان مانشستر يونايتد قد عانى من رفض مارسيلو بروزوفيتش أيضًا هذا الصيف، حيث قرر لاعب إنتر ميلانو الانتقال للدوري السعودي بدلًا من ذلك.

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جدير بالذكر أن كيسييه كان قد انتقل للأهلي من صفوف برشلونة مقابل حوالي 12 ونصف مليون يورو، ولعب خمس مباريات وسجل هدفين حتى الآن.

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