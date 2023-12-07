صفقة عالمية كبرى قد تنتقل إلى دوري روشن السعودي قريبًا

SHAHID

تحرك صندوق الاستثمارات السعودي، بشكل مكثف؛ لحسم صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، تواصل صندوق الاستثمارات، مع المقربين من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن المسؤولين السعوديين، استطلعوا إمكانية انتقال ليفاندوفسكي، إلى دوري روشن السعودي، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن اسم مهاجم برشلونة، البالغ من العمر 35 سنة، ارتبط بقوة بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي روبرتو فيرمينو.

SHAHID