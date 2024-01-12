نجم برشلونة السابق: مورينيو كان صديقي وقاطعني بعد هذه الجائزة!

علاقة انقطعت في ظروف مفاجئة

كشف جاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا وبرشلونة السابق، عن خلاف حاد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب تقديم إحدى الجوائز.

القصة تعود إلى عام 2015 عندما حصل مورينيو على جائزة مجلة "GQ" ولكنه رفضه أن يمنحها له لينيكر خلال الحفل الذي أقامته المجلة.

وقال لينيكر لبودكاست "The Rest is Football":"أتذكر عندما جاء إلى إنجلترا للمرة الأولى، كان شخصية مذهلة ورجل جذاب، كان ذكيًا ومضحكًا ولكن يبدو أن كرة القدم هزمته على مر السنين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد قمت بعمل فيلم وثائقي صغير معه وكان يراسلني طوال الوقت، خاصة بعد المباريات ويشيد بفهمي لكرة القدم، ولكن كل شيء تغير تمامًا بعدما طلب مني أن أقدم جائزة رجل العام له في حفل GQ السنوي".

وتابع:"طلبوا مني تقديم الجائزة لجوزيه ووافقت على الفور، ولكن قبل أربعة أيام من الحدث اتصلوا بي وقالوا إن مورينيو اتصل بهم لرفض فكرة قيامي بتقديم الجائزة له، لأنه يريد شخصًا ليس من داخل مجال كرة القدم".

وأكمل حديثه:"قلت إن هذا الأمر غريب بعض الشيء، لكني ذهبت إلى الحفل وتوجهت إلى جوزيه الذي تجاهلني نوعًا ما، قال إن كل شيء بخير ولكنه لم يكن على ما يُرام منذ ذلك الحين".

وفي نهاية حديثه قال لينيكر إنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء تدهور علاقته مع مورينيو التي كانت قوية لمدة عامين، سواء كان شيئًا قاله في تحليلاته للمباريات أم أي شيء آخر.