نجم سابق لبرشلونة.. إنتر ميامي يقترب من الإعلان عن مدربه الجديد!

زميل ميسي السابق يقترب من قيادة إنتر ميامي...

اقترب إنتر ميامي، من حسم ملف المدرب الجديد، الذي يخلف تاتا مارتينو، في القيادة الفنية للفريق الأمريكي، وأفادت التقارير الصحفية إلى إتمام الاتفاق مع خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

وبحسب ما ذكره الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، فإن إدارة إنتر ميامي، توصلت إلى اتفاق مع ماسكيرانو، لقيادة الفريق، في الموسم القادم من الدوري الأمريكي.

ومن المتوقع أن يوقع المدرب الأرجنتيني، على عقد يربطه مع إنتر ميامي، مدته ثلاث سنوات، ويترك المنتخب الأرجنتيني للشباب، بعد نهاية عقده في ديسمبر المقبل.

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وبدأ ماسكيرانو صاحب الـ 40 عامًا، مسيرته التدريبية مع شباب الأرجنتين في عام 2021، ولم يحقق معهم أي إنجاز، وكانت آخر مشاركته الكبرى في أولمبياد باريس 2024، وخسر فيها أمام فرنسا، بهدف نظيف في ربع النهائي.

جدير بالذكر ان خافيير ماسكيرانو، سبق له وأن تزامل مع نجم إنتر ميامي الحالي ليونيل ميسي، في صفوف المنتخب الأرجنتيني، ونادي برشلونة الإسباني.