نجم برشلونة السابق: أحتاج إلى قاموس لوصف لوكا مودريتش!

هل هناك من يستطيع الحديث عن "لوكا" أكثر منه؟

هل يوجد من هو أكثر قدرة على وصف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا من زميله إيفان راكيتيتش؟ بالتأكيد لا.. لأنه خاض العديد من المباريات معه في كرواتيا وضده في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة!.

وقال راكيتيتش في تصريحات لصحيفة آس ألإسبانية قبل يورو 2024 واصفًا مودريتش: "نحتاج قاموسًا لإيجاد بعض الكلمات لوصف روعته، سواء كنت من مشجعي ريال مدريد أم لا، فإن لوكا (مودريتش) حكاية أبعد من ذلك الانتماء".

وأردف: "مودريتش هو كرة قدم خالصة، وقدوة للأطفال والمهنيين والصحفيين أيضًا ليس لكل ما حققه مع مدريد والمنتخب الوطني، ولكن أيضًا بسبب تعامله مع الجميع. أولئك الذين يحبون كرة القدم يريدون أن يستمر في مدريد وفي أوروبا، وأن يستمر في الاستمتاع، إنه فريد ومختلف".

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كما وصف راكيتيتش منتخب كرواتيا بأنه "امتداد لأجيال عديدة" ناعتًا مدربه زلاتكو داليتش بأنه "طبيب نفسي عظيم".. في إشارة إلى تعامه الجيد مع كل اللاعبين.

وأردف: "سيكون فوزه بكأس اليورو أمرًا رائعًا للغاية. نحن بلد يزيد عدد سكانه قليلاً عن 4 ملايين نسمة، ويبدو من غير المعقول أن نتحدث عن تاريخنا، خاصة في نهائيات كأس العالم. تبدو وكأنها قصة مختلقة، وليست منطقية. وبعيداً عن النتائج، هناك اللاعبون الذين تمتلكهم كرواتيا. سيكون أمرًا مميزًا أن نرى مودريتش يرفع الكأس".