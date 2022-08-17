نجم برشلونة الحالي يفضل اختيار ريال مدريد على توتنهام!

يبدو أن رحيل أوباميانج لم يغير موقفه تجاه الفريق اللندني

على الرغم من أن اللاعب بيير إيمريك أوباميانج أصبح من ضمن صفوف فريق برشلونة إلا أنه فضل ريال مدريد عن نادي توتنهام في الاختبار الذي أجراه مع شبكة "ESPN".

وكان النجم الجابوني قد انضم إلى النادي الكتالوني من بداية السنة الحالية في شهر يناير بعد أن تعقد موقفه مع مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا.

وانفجر أوباميانج مع برشلونة في الفترة الثانية من الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب الجديد لبرشلونة، تشافي هيرنانديز.

وفي خلال مقابلة أجراها قائد آرسنال السابق مع شبكة " ESPN" تم سؤال أوباميانج عما يفضله من ضمن اختيارين.

ومن ضمن الأسئلة كان ما سوف يختاره بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليختار لاعب برشلونة البرغوث الأرجنتيني.

وسئل عن ملعب الإمارات وملعب كامب نو ليختار الأخير، وحتى الآن فالأمور على ما يرام مع مشجعي برشلونة.

لكن في السؤال الأخير سئل مهاجم المنتخب الجابوني عن الفريق الذي يفضله أكثر، ريال مدريد أم توتنهام؟ ليجاوب باختيار الملكي ثم يضحك.

اختيار أوباميانج جاء بسبب العداوة الكبيرة بين آرسنال وتوتنهام، فيبدو أن حتى مغادرة بيير إلى إسبانيا لم تغير من موقفه تجاه الفريق الإنجليزي.

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والبعض يرى أن اختياره جاء بسبب حبه لريال مدريد من الأساس، حيث كانت التقارير قد أشارت في فترة سابقة إلى أن الجابوني كان يشجع الملكي منذ صغره.

جدير بالذكر أن لاعب آرسنال السابق قد شارك مع البلوجرانا في 24 مباراة سجل من خلالها 13 هدفًا فيما قدم تمريرة حاسمة فقط لزملائه.