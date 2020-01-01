نجم برشلونة: استكمال الموسم مخاطرة كبرى

نجم برشلونة يؤكد أن ضغط المباريات بسبب فيروس كورونا مخاطرة كبرى

قال النجم الفرنسي ومدافع نادي برشلونة كليمون لونجليه إن استئناف الموسم بهذا الضغط من المباريات وتكثيف المنافسات بهذه الصورة سيكون مخاطرة كبرى.

وأعلنت رابطة الليجا جدول الدوري الإسباني بالنسبة للمباريات المتبقية والذي سيتم استئنافه في الثالث عشر من يونيو وحتى السادس عشر من يوليو.

ومع لعب 11 مباراة في حوالي شهر واحد فقط، سيكون الأمر قاسيًا على المستوى البدني بالنسبة للاعبين خاصة وأن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا أثر على لياقتهم بالسلب.

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ونتيجة لذلك، يرى لونجليه أن لعب المباريات بهذا الضغط الكبير سيكون مخاطرة كبرى للاعب كرة القدم مما يضعه أمام شبح الإصابات.

وأضاف: " نحن بخير. لقد أمضينا عدة أسابيع دون تدريب بشكل طبيعي، لكننا عملنا في المنزل وكان من الجيد بالنسبة لنا أن نواصل العمل بدنيًا"

وتابع: "الأمر مختلف للغاية، لقد كان لدينا المزيد من الوقت للتعافي والراحة. لاعب مثل ميسي أو جريزمان ليس لديهم إجازات وهذا العام قضوا شهرين دون القيام بأي شيء"

وأردف: "لقد ساعدنا التوقف على استعادة عافيتنا ولكن ذلك سيؤدي إلى نتيجة قد تكون خطيرة، حيث أن تراكم المباريات وضغطها يهدد اللاعبين بالإصابة"

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر ريال مدريد ، مما يجعل المنافسة محتدمة والسقوط ممنوعًا لكلا العملاقين.