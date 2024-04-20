نجم باير ليفركوزن يلمح لريال مدريد: سأذهب مع تشابي ألونسو إلى أي مكان!

الإسباني أحد أهم أعمدة بطل ألمانيا

يعد أليكس جريمالدو من اللاعبين المفتاحيين في تشكيلة تشابي ألونسو التي توجت بلقب الدوري الألماني باسم فريق باير ليفركوزن.

وقال جريمالدو عن علاقته بتشابي ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لدي علاقة خاصة جدًا معه، لقد تطورت معه كلاعب وأريد الاستمرار في ذلك".

وحينما سئل عن إمكانية انتقاله. إلى ريال مدريد معه يومًا ما: "سوف نرى ذلك حينها، لكنني أحب الاستمرار إلى جانبه، سواء في باير ليفركوزن أو في أي مكان آخر".

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وأردف: "تشابي ألونسو يجعلك تنمو كلاعب، تتدفق الأمور بشكل أسرع، عمر 28 عامًا لكنني أستطيع اللعب ألف عام آخر!".

وتوج باير ليفركوزن بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخه قاطعًا سلسلة من 11 تتويجًا متتاليًا لبايرن ميونخ، الذي قد يستهدف بدوره الحصول على تشابي ألونسو أهم علامات هذا التتويج.